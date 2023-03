Michele Bravi è gay? Le sue risposte (Di sabato 18 marzo 2023) Michele Bravi da stasera 18 marzo sarà un componente importante della fase finale di Amici 22. Il cantante è uno dei nuovi giudici del programma di Maria De Filippi. Michele Bravi è gay, ha fatto coming out nel 2017, tre settimane prima del suo esordio a Sanremo, anche se lui non ama le etichette (a suo dire) e preferisce definirsi fluido. Sappiamo inoltre che è stato fidanzato con un ragazzo, una relazione oggi conclusa. Il vincitore della settima edizione di X Factor ha affidato il suo coming out alle pagine di Vanity Fair. In un’ intervista del gennaio 2017 disse “Non vorrei usare etichette, appartengono alle vecchie generazioni e discendono da un modo di ragionare che considero superato e anche un po’ discriminatorio. Preferisco parlare di relazioni fluide”. “I miei fan, quando gli ho detto che il ... Leggi su cultweb (Di sabato 18 marzo 2023)da stasera 18 marzo sarà un componente importante della fase finale di Amici 22. Il cantante è uno dei nuovi giudici del programma di Maria De Filippi., ha fatto coming out nel 2017, tre settimane prima del suo esordio a Sanremo, anche se lui non ama le etichette (a suo dire) e preferisce definirsi fluido. Sappiamo inoltre che è stato fidanzato con un ragazzo, una relazione oggi conclusa. Il vincitore della settima edizione di X Factor ha affidato il suo coming out alle pagine di Vanity Fair. In un’ intervista del gennaio 2017 disse “Non vorrei usare etichette, appartengono alle vecchie generazioni e discendono da un modo di ragionare che considero superato e anche un po’ discriminatorio. Preferisco parlare di relazioni fluide”. “I miei fan, quando gli ho detto che il ...

