(Di sabato 18 marzo 2023) Massimilianoha diramato la lista dei ventidue giocatoriin vista del derby d’Italiain programma domenica 19 marzo alle 20:45. Treimportanti oltre il lungodegente Milik e Kaio Jorge. DIVERSI ASSENTI – Sono ventidue i giocatorida Massimilianoin vista di. Diversi assenti oltre Arkadiusz Milik, anche Kaio Jorge, Alex Sandro, Pogba e Miretti. Ancora squalificato Moise Kean. Presente invece Leonardo Bonucci. Prima convocazione in Serie A per Sekulov. Presente Angel Di Maria., IDIPortieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin;Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Gatti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Chi sottovaluta il #Benfica sbaglia. #Schmidt, portato a Lisbona da #RuiCosta, ha realizzato un capolavoro paragona… - marifcinter : Calendario #Inter ad aprile: Inter-Fiorentina (Serie A) Juventus-Inter (semifinale Coppa Italia) Salernitana-Inte… - CB_Ignoranza : ? Napoli ? Milan ? Inter ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio. Ai quarti di finale delle coppe europee p… - internewsit : Inter-Juventus, i 22 convocati da Allegri: diverse assenze pesanti - - calciomercatoit : RT @GiokerMusso: ?? ?? #Juventus - L’arrivo della squadra bianconera in hotel a Milano: domani sera il Derby d’Italia di San Siro contro l’#I… -

All.: Thiago MottaCLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 68,50, Lazio 49, Milan 48, Roma 47, Atalanta 45*,* 38, Torino 37, Bologna e Sassuolo* 36, Udinese 35, Fiorentina e Monza* 34, Empoli*...A centrocampo Mancini ha convocato i seguenti calciatori: Nicolò Barella (), Bryan Cristante (... Rifiutò persino l'Arsenal pur di andare alla: solo questo dovrebbe essere stato già da ...Le big italiane hanno messo gli occhi sul classe '99 -in primis - e non sarà semplice per il Monza tenerselo stretto la prossima estate. L'Ad Galliani sta lavorando sul rinnovo del ...

Probabili formazioni di Inter-Juventus Sky Sport

Poi ognuno tira acqua al suo mulino, come qua sono convinti di passare loro anche il Benfica è convinto di passare contro l’Inter. Ma sulla carta, obiettivamente, la Juve è la squadra più forte».La Juventus questa volta vorrebbe cedere a titolo definitivo il giocatore, per guadagnare un tesoretto da investire poi sul mercato Zakaria quindi tornerà a Torino a fine stagione ma sembra che i ...