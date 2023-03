Empoli | Zanetti | «Con questo spirito fuori presto dal momento difficile»

(Di sabato 18 marzo 2023) Paolo, allenatore dell’, ha parlato dopo la sconfitta dei suoi in casa dell’Atalanta: le dichiarazioni Paolo, allenatore dell’, ha analizzato a Sky Sport il ko con l’Atalanta. LE PAROLE – «Dobbiamo ringraziare i giocatori, perché hanno dato l’anima, sono usciti stremati. Hanno combattuto colpo su colpo contro una squadra superiore a noi. A una certa la partita era diventata come l’avevamo preparata, abbiamo rischiato di fare il 2-0, poi è uscita la qualità dell’Atalanta. Sono convinto che conusciremodaperiodo,, dove abbiamo cercato di stare dentro le difficoltà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #AtalantaEmpoli, le parole di #Zanetti dopo la sconfitta - mounir_lc : RT @DiMarzio: #SerieA | #Empoli, le parole di #Zanetti dopo la sconfitta contro l'#Atalanta ?? - DiMarzio : #SerieA | #Empoli, le parole di #Zanetti dopo la sconfitta contro l'#Atalanta ?? - Michel_le_Roi : P. Zanetti allenatore Empoli 'De Winter giocatore importante, bagaglio tecnico elevato, con l'infortunio di Ismajli… - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Atalanta-Empoli, Zanetti: “Periodo difficile, la squadra c’è” #empolifc -

(4 - 3 - 1 - 2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Apro (24'st Henderson), ... Allenatore:. Arbitro : Dionisi de L'Aquila. Reti : 44'pt Ebuehi, 13'st De Roon, 41'st ...Beffato in rimonta l'2 - 1 al Gewiss Stadium, dopo che De Roon era riuscito a pareggiare il ... salendo momentaneamente a - 3 dal quarto posto del Milan, mentre gli uomini di, al quarto ...(4 - 3 - 1 - 2) : Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro (23' s.t. .... Arbitro: Federico Dionisi di L'Aquila. Ammoniti: 37' s.t. Henderson (E), 39' s.t. Boga (A), 39' s.

EMPOLI, ZANETTI: "ATALANTA SUPERIORE, MA SIAMO A +9 DALLA SALVEZZA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Paolo Zanetti mastica amaro ma è ottimista per l'obiettivo salvezza. "I giocatori hanno dato l'anima e combattuto colpo su colpo contro una squadra forte e superiore a noi - ha spiegato a Sky Sport il ...Quando però è l’Empoli ad avere il pallone ... I movimenti ci sono, l’aiuto in fase di non possesso c’è, ma davanti non fa mai capolino. MISTER ZANETTI: 5,5 La squadra è stata mandata in campo con il ...