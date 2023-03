"Una mazzata". Barbara Palombelli si scatena: gli schiaffi a Bce e Lagarde (Di venerdì 17 marzo 2023) Barbara Palombelli spazientita. Accade a Stasera Italia nella puntata in onda giovedì 16 marzo su Rete 4. Qui la conduttrice si rende protagonista di un botta e risposta con Veronica De Romanis. L'economista difende la scelta della Banca centrale Europa di aumentare ancora una volta i tassi di interesse. Per la De Romanis Christine Lagarde ha fatto bene perché "l'inflazione è una tassa che colpisce le fasce più deboli e ci sono tutti gli strumenti per garantire la stabilità finanziaria". A maggior ragione durante un periodo di crisi che prevede "strumenti creativi, e ci sono tutti gli strumenti per intervenire". E ancora: "L'inflazione va combattuta, ha degli impatti importanti". Da qui la reazione della conduttrice: "Va anche spiegato che le banche e i cittadini, perché gli italiani capiscono, sono costretti a comprare titoli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023)spazientita. Accade a Stasera Italia nella puntata in onda giovedì 16 marzo su Rete 4. Qui la conduttrice si rende protagonista di un botta e risposta con Veronica De Romanis. L'economista difende la scelta della Banca centrale Europa di aumentare ancora una volta i tassi di interesse. Per la De Romanis Christineha fatto bene perché "l'inflazione è una tassa che colpisce le fasce più deboli e ci sono tutti gli strumenti per garantire la stabilità finanziaria". A maggior ragione durante un periodo di crisi che prevede "strumenti creativi, e ci sono tutti gli strumenti per intervenire". E ancora: "L'inflazione va combattuta, ha degli impatti importanti". Da qui la reazione della conduttrice: "Va anche spiegato che le banche e i cittadini, perché gli italiani capiscono, sono costretti a comprare titoli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Un’altra direttiva sulla testa e sul portafoglio di 8 milioni di famiglie italiane, una mazzata economica in un mom… - Pasoprince7 : RT @paolobertolucci: @AloBrasil1974 Vi vedo tutti concentrati ( come se servisse a qualcosa) sul sorteggio dimenticando che la partita di d… - giuliadagati : @forzamiry Che poi a me piacerebbe avere gliele in finale, perché mi piace. Ma credo che a livello psicologico sia… - paolobertolucci : @AloBrasil1974 Vi vedo tutti concentrati ( come se servisse a qualcosa) sul sorteggio dimenticando che la partita d… - Ana__15 : Comunque se i #donnalisi e i #fiorde daranno retta al padre di Antonella e non la salvano questa sarà la mazzata fi… -