Soundreef | la sua posizione sull’interruzione della trattativa tra Meta e SIAE

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ladi, piattaforma concorrente allasul caso del mancato accordo tra quest’ultima eche sta portando delle conseguenze per la musica italiana sui social Sappiamo che il take down dei brani da parte di, già iniziato nel pomeriggio di ieri, sta riguardando non solo il repertorioe il repertoriocon essa condiviso, ma anche il repertorio integralmente amministrato dae i repertori esteri. È evidente che l’esitotrasta quindi danneggiando tutte le società di collecting operanti, in Italia e non. Data l’eccezionale gravità di questo evento senza precedenti alcuni,sta ...

...aveva rassicurato gli artisti: l'azienda avrebbe continuato a raccogliere regolarmente le royalties per i brani ingestione e a consegnare i proventi ai propri assistiti. È del giorno ...Ma intanto, per chi vuole usare musica senza vedersi cancellati i video una soluzione c'è: scegliere nel catalogo di, che continuerà a raccogliere le royalties per i brani ingestione e ...Il presidente onorario Mogol ha mostrato tutta ladelusione per l'accordo mancato , ...i brani protetti dalla SIAE non sono più presenti su Facebook e Instagram mentre quelli della, il ...

Soundreef, la sua posizione sull'interruzione della trattativa tra Meta ... Spettacolo.eu

Solo giovedì 16 marzo, il giorno in cui è stato reso noto il blocco del repertorio Siae sui social di Meta, Soundreef aveva rassicurato gli artisti: l'azienda avrebbe continuato a raccogliere ...Siae non accetterà imposizioni da un soggetto che sfrutta la sua posizione di forza per ottenere risparmi a danno dell’industria creativa italiana''. In questo caso sappiate che le licenze della ...