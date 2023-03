Platinette colpito da ictus, l’annuncio choc dell’agente (Di venerdì 17 marzo 2023) colpito da ictus ischemico lo scorso 14 marzo, il celebre e poliedrico showman Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è ricoverato in ospedale in condizioni stabili. A rivelarlo è il suo agente, che all’Ansa ha spiegato: Martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti. Vi raccomandiamo... Platinette: "Sono ingrassato per amore, a lui piacevano i grassi" Sull’accaduto, l’agente ha tenuto a mantenere il massimo riserbo fino a diagnosi certa. Da qui, la scelta di rivelare solo a tre giorni di distanza il malore improvviso e la corsa in ospedale. Così come ... Leggi su diredonna (Di venerdì 17 marzo 2023)daischemico lo scorso 14 marzo, il celebre e poliedrico showman Mauro Coruzzi, in arte, è ricoverato in ospedale in condizioni stabili. A rivelarlo è il suo agente, che all’Ansa ha spiegato: Martedì 14 marzo ha avuto unischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti. Vi raccomandiamo...: "Sono ingrassato per amore, a lui piacevano i grassi" Sull’accaduto, l’agente ha tenuto a mantenere il massimo riserbo fino a diagnosi certa. Da qui, la scelta di rivelare solo a tre giorni di distanza il malore improvviso e la corsa in ospedale. Così come ...

