Nuovi guai per la ladra di “Come un gatto in Tangenziale” | la Finanza sequestra 110mila euro

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ancoragiudiziari per Alessandra Giudicessa, la 43enne romana che recitò la gemella Pamela nel filmunin. Alla donna, che nel film interpretava il ruolo di una delle due cugine, ladre, della protagonista Paola Cortellesi, sono statiti beni per. La misura è stata presa a causa della “pericolosità sociale” della dona, coinvolta in varie vicende giudiziarie in relazione ai reati di furto con destrezza, truffa, utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, in taluni casi giunte anche a condanna definitiva. LEGGI ANCHE Denunciate per furto le gemelle di "unin" (video) Le gemelle Sue Ellen e Pamela ci ricascano: ai domiciliari per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... news_mondo_h24 : Sequestrati beni per 110mila euro: nuovi guai per le gemelle di “Come un gatto in tangenziale” - infoitinterno : Nuovi guai per Alessandra Giudicessa, Pamela di ‘Un gatto in tangenziale’ - tvoggi : BATTIPAGLIA, ESTORSIONI: NUOVI GUAI PER I FALCONE ED ALTRI GUARDA IL VIDEO - ilfaroonline : Nuovi guai giudiziari per Alessandra Giudicessa, l’attrice romana nota per il ruolo di Pamela nel film 'Come un Gat… - tvoggi : BATTIPAGLIA, ESTORSIONI : NUOVI GUAI PER I FALCONE ED ALTRI I carabinieri della Compagnia di Battipaglia, diretti d… -

per Alessandra Giudicessa , una delle due gemelle che hanno recitato al fianco di Paola Cortellesi in 'Come un gatto in tangenziale', la pellicola ambientata nella periferia romana di ...Varsavia ha 28 MiG - 29 nella sua forza aerea e sostituirà i caccia inviati a Kiev con 'iFA -... come chiama la guerra, ma solo 'porterà ulterioriper l'Ucraina e il popolo ucraino'. '...L'attrice romana è ritenuta 'socialmente pericolosa'. In passato era già stata coinvolta in vicende giudiziarie per furto e ...

Nuovi guai per Alessandra Giudicessa, Pamela di 'Un gatto in ... Fanpage.it

(ilmessaggero.it) Ne parlano anche altri media Nuovi guai per Alessandra Giudicessa, Pamela di ‘Un gatto in tangenziale’: sequestrati 110mila euro A eseguire il sequestro è stata la Guardia di Finanza ...Le gemelle di “Come un gatto in tangenziale” continuano ad avere problemi a Roma: una nuova denuncia per ricettazione ha portato la guardia di finanza a sequestrare beni per 110mila euro presso la ...