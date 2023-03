“Napoli squadra più forte d’Europa?”, Spalletti sbotta in diretta a sorpresa! (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Napoli accede ai quarti di finale di Champions League grazie al 5-0 complessivo rifilato all’Eintracht Francoforte. Napoli-Eintracht Francoforte, le parole di Spalletti Di seguito le parole rilasciate ai microfoni di Amazon Prime da Luciano Spalletti: “Questo è un grande risultato che ci godiamo insieme a tutta la squadra e ai nostri tifosi. Diventa fondamentale mantenere questo atteggiamento: abbiamo eseguito bene tutte le cose, non abbiamo concesso nulla”. “Il giochino di mettere le pressioni addosso agli altri è vecchio, non mi rende orgoglioso il complimento di Guardiola. Se loro spendono molto più di noi un motivo ci sarà. È un giochino che si fa come a dire “ti metto là e prima o poi devi cadere”. Non mi piace”. “Se in tutta la storia del ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 marzo 2023) Ilaccede ai quarti di finale di Champions League grazie al 5-0 complessivo rifilato all’Eintracht Franco-Eintracht Franco, le parole diDi seguito le parole rilasciate ai microfoni di Amazon Prime da Luciano: “Questo è un grande risultato che ci godiamo insieme a tutta lae ai nostri tifosi. Diventa fondamentale mantenere questo atteggiamento: abbiamo eseguito bene tutte le cose, non abbiamo concesso nulla”. “Il giochino di mettere le pressioni addosso agli altri è vecchio, non mi rende orgoglioso il complimento di Guardiola. Se loro spendono molto più di noi un motivo ci sarà. È un giochino che si fa come a dire “ti metto là e prima o poi devi cadere”. Non mi piace”. “Se in tutta la storia del ...

