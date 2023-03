"Moana Pozzi? Com'è andata veramente". Massimo Ciavarro, un disastro intimo a letto (Di giovedì 16 marzo 2023) Negli anni Ottanta erano tutte pazze di lui, Massimo Ciavarro. "La metà delle donne mi dice che aveva il mio poster nella cameretta. Faccio parte di quei dinosauri che riconoscono tutti. Oggi, invece, i personaggi nascono e spariscono", dice l'attore in una intervista a Il Corriere della Sera. Ciavarro confessa che però se nei film faceva innamorare tutte in realtà nella vita reale era esattamente il contrario: "Avevo una fidanzata, stavo sempre con lei. Dopo, ho avuto un paio di anni di vita notturna: i miei anni più schifosi". Con Moana Pozzi, rivela l'attore, "ci sono stato una sola sera. Dopo dieci esami in Giurisprudenza, mi ero iscritto a una scuola di recitazione, la Scaletta, c'erano lei e pure Margherita Buy, già stressatissima come oggi. Moana era timidissima, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Negli anni Ottanta erano tutte pazze di lui,. "La metà delle donne mi dice che aveva il mio poster nella cameretta. Faccio parte di quei dinosauri che riconoscono tutti. Oggi, invece, i personaggi nascono e spariscono", dice l'attore in una intervista a Il Corriere della Sera.confessa che però se nei film faceva innamorare tutte in realtà nella vita reale era esattamente il contrario: "Avevo una fidanzata, stavo sempre con lei. Dopo, ho avuto un paio di anni di vita notturna: i miei anni più schifosi". Con, rivela l'attore, "ci sono stato una sola sera. Dopo dieci esami in Giurisprudenza, mi ero iscritto a una scuola di recitazione, la Scaletta, c'erano lei e pure Margherita Buy, già stressatissima come oggi.era timidissima, ...

