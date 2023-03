Massimo Ciavarro svela Moana Pozzi mi diede 6 a letto perché non levai i boxer (Di giovedì 16 marzo 2023) Massimo Ciavarro racconta: “Non mi è mai piaciuto essere attore. Per recitare, devi essere narcisista, egoriferito, esibizionista. Io sono l’esatto contrario”. Negli anni 80 faceva impazzire le donne: Massimo Ciavarro, il biondino star di film cult come Sapore di Mare, oggi ancora splendido 65enne, dopo la popolarità si è ritirato in campagna «a zappare la Leggi su people24.myblog (Di giovedì 16 marzo 2023)racconta: “Non mi è mai piaciuto essere attore. Per recitare, devi essere narcisista, egoriferito, esibizionista. Io sono l’esatto contrario”. Negli anni 80 faceva impazzire le donne:, il biondino star di film cult come Sapore di Mare, oggi ancora splendido 65enne, dopo la popolarità si è ritirato in campagna «a zappare la

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CardinaleNunzio : Massimo Ciavarro: «Moana Pozzi mi diede 6 a letto perché non levai i boxer. Nicole Kidman? Una cavallona priva di s… - ilpensologo : Massimo Ciavarro: 'Moana Pozzi mi diede 6 a letto perché non levai i boxer'. E lui confuse le sue mutande con una s… - infoitcultura : La vita ascetica di Massimo Ciavarro: “Vivo in una comunità, non mi è mai piaciuto fare l’attore” - ilriformista : L'attore biondino, esploso con i fotoromanzi, che negli anni '70 e '80 faceva impazzire le italiane. 'Meno sto a co… - infoitcultura : Massimo Ciavarro: «Moana Pozzi mi diede 6 a letto perché non levai i boxer. Nicole Kidman era una cavallona priva d… -