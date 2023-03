Conte incalza il Governo sul tema della Sanità mentre Calenda propone ai leader dell’opposizione di fare una mobilitazione comune (Di giovedì 16 marzo 2023) Conte ha continuato ad incalzare il Governo Meloni sul alcuni temi caldi ed attuali come quello della Sanità, ad esempio. Un tema che sembra unire anche il leader di Azione, Carlo Calenda che ha lanciato ai leader delle opposizioni una proposta. Conte incalza il Governo sul tema della Sanità Continua la diatriba tra le opposizioni e il Governo guidato da Giorgia Meloni. “Credo che il tema sia ritrovarci su questioni concrete. Oggi si sta rompendo la luna di miele tra l’elettorato, che ricordiamolo è comunque minoritario, e il Governo sulle promesse fatte e le giravolte sulle quali si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 marzo 2023)ha continuato adre ilMeloni sul alcuni temi caldi ed attuali come quello, ad esempio. Unche sembra unire anche ildi Azione, Carloche ha lanciato aidelle opposizioni una proposta.ilsulContinua la diatriba tra le opposizioni e ilguidato da Giorgia Meloni. “Credo che ilsia ritrovarci su questioni concrete. Oggi si sta rompendo la luna di miele tra l’elettorato, che ricordiamolo è comunque minoritario, e ilsulle promesse fatte e le giravolte sulle quali si ...

