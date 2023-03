Che Dio ci Aiuti 8 ci sarà: Elena Sofia Ricci tornerà nel cast? (Di giovedì 16 marzo 2023) Sciogliamo ogni dubbio: Che Dio ci Aiuti 8 ci sarà. La fiction di Rai1 è ormai uno dei cavalli di battaglia a cui la rete non può più rinunciare, complice un pubblico fedelissimo che ogni settimana si sintonizza per seguire le vicende del Convento degli Angeli Custodi. E’ pur vero che gli ascolti della settima stagione hanno subito in leggero calo dopo l’uscita di scena di Suor Angela e un ridimensionamento del personaggio di Suor Costanza, però Rai1 confida nel successo della fiction. Nell’ultima puntata di Che Dio ci Aiuti 7 assisteremo a un crossover con Un Passo dal Cielo 7, fondamentale per lanciare la nuova stagione di quest’ultima (al via a fine mese su Rai1). Il pubblico rivedrà anche la protagonista indiscussa, Suor Angela, e si insinua sempre più il sospetto che Elena Sofia ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) Sciogliamo ogni dubbio: Che Dio ci8 ci. La fiction di Rai1 è ormai uno dei cavalli di battaglia a cui la rete non può più rinunciare, complice un pubblico fedelissimo che ogni settimana si sintonizza per seguire le vicende del Convento degli Angeli Custodi. E’ pur vero che gli ascolti della settima stagione hanno subito in leggero calo dopo l’uscita di scena di Suor Angela e un ridimensionamento del personaggio di Suor Costanza, però Rai1 confida nel successo della fiction. Nell’ultima puntata di Che Dio ci7 assisteremo a un crossover con Un Passo dal Cielo 7, fondamentale per lanciare la nuova stagione di quest’ultima (al via a fine mese su Rai1). Il pubblico rivedrà anche la protagonista indiscussa, Suor Angela, e si insinua sempre più il sospetto che...

