Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DaliaEssenza : RT @SkyTG24: Tajani a Sky TG24: nessuna voglia di escalation, Usa e Russia non cercano casus belli - SkyTG24 : Tajani a Sky TG24: nessuna voglia di escalation, Usa e Russia non cercano casus belli - pbrex668 : RT @SkyTG24: Migranti, Tajani: 'Puntiamo a colpire chi organizza viaggi in mare' - SkyTG24 : Migranti, Tajani: 'Puntiamo a colpire chi organizza viaggi in mare' - SkyTG24 : Migranti, Tajani 'Italia non può affrontare emergenza senza aiuto dell'Ue' -

Lo ha dichiarato aTg24 il ministro degli Esteri, Antonio. 'C'e' fermezza ma nessuna voglia di escalation', ha aggiunto.... mira a 'stringere le maglie perché questa non può diventare strumento per eludere le norme e perché ci siano regole chiare per tutti', ha aggiunto Antonio, intervistato suTG24. L'...... il ministro degli Esteri Antonioha predicato calma. "Il rischio in un momento di grande ... Queste le parole dell'inquilino della Farnesina aTg24. "Serve molta prudenza da tutti", ha ...

Tajani a Sky TG24: “Rischio escalation, serve prudenza per evitare scontro Nato-Russia” Sky Tg24

"There's a complicated international situation and things happening at the same time that create migratory pressure," Tajani told Sky television. "I'm thinking of the earthquake in Turkey and Syria, ...Lo ha dichiarato a Sky Tg24 il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "C'e' fermezza ma nessuna voglia di escalation", ha aggiunto.