“Persone con disabilità discriminate a Pomezia” | Comune obbligato a rimuovere le barriere architettoniche entro l’anno seconda parte

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 marzo 2023)del nostro speciale dedicato alla sentenza (diventata definitiva in quanto ildiha deciso di non ricorrere in appello) con il quale il Tribunale di Roma ha condannato a gennaio ildiper “condotta discriminatoria” nell’ambito della nota vicenda riguardante i PEBA, i piani per l’abbattimento delle. Una sentenza storica, alla quale si è arrivati dopo il ricorso presentato nel 2019 dalla Cellula Luca Coscioni, in quanto per la prima volta è stata accertata nei confronti della Pubblica Amministrazione la responsabilità per la mancata adozione dei PEBA in quanto essa costituisce una “condotta discriminatoria collettiva nei confronti dellecon ...