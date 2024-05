Traffico Roma del 04-05-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 4 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per una manifestazione è chiusa la carreggiata laterale di via Tiburtina in direzioneCentro 3 via dei Durantini e via delle Cave di Pietralata fino alle 21 di questa sera e per lavori chiuso dalle 9 di questa mattina a via di Villa di San Filippo 3 Piazza Digione Biella traduse la riapertura domani alle 16 chiusa per lavori anche la via Salaria tra via Panama e via di Villa Grazioli in direzione di viale Liegi fino alla fine di luglio ed alle 18 una processione Tra via di Tor Cervara Piazza De Cupis in via di Tor Sapienza sono possibili rallentamenti per le linee 058 150 e 313 sciopero nazionale del trasporto ferroviario delle 21 di questa sera fino alle 21 di domani 5 maggio del gruppo fs.it Reni possono subire variazioni o cancellazioni e domani allo ...