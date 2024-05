Bonus e Incentivi | Nuove Opportunità di Lavoro per Donne e Giovani

(Di sabato 4 maggio 2024) L'Aquila - Il Governo presenta una serie dimirati a favorire l'inserimento professionale dellee dei, oltre a sbloccare la super deduzione sulle assunzioni. A dichiararlo è Roberto Santangelo, assessore alle Politiche Sociali e alla Formazione professionale della Regione Abruzzo. Queste misure includono treper promuovere l'assunzione die per sostenere l'occupazione nelle Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno. Inoltre, si prevedonoper l'imprenditorialità e la riconversione occupazionale del personale delle grandi imprese in crisi. Ilper assumereprevede uno sgravio contributivo fino al 100% fino a 500 euro per due anni per le aziende ...

I tanto attesi incentivi auto arriveranno entro fine maggio . Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso parlando al convegno inaugurale del Motor Valley Fest di Modena in risposta alle richieste di chiarimenti richiesti sui contributi per l’acquisto di auto a basse ... Continua a leggere>>

Potrebbe partire già nel mese di maggio la seconda tornata di incentivi statali per l’acquisto di auto nuove e poco inquinanti. La data in cui dovrebbe riaprire il sito del ministero dovrebbe essere quella del 20 maggio. Ricordiamo che il contributo ha dei paletti importanti e non è valido su ... Continua a leggere>>

bonus 150 euro al mese per chi si trasferisce in questa città italiana - 150 euro al mese per chi si trasferisce in questa città italiana, ecco come funziona questa sorta di bonus affitto, quali sono i requisiti richiesti e come fare domanda. Continua a leggere>>

Dopo diversi rinvii l'ecobonus 2024 destinato all'acquisto di auto a basse emissioni di Co2 ed elettriche sembra pronto a partire entro fine mese ... Continua a leggere>>

Perché i ministri Lollobrigida e Fratin stanno "litigando" per i bonus sui pannelli fotovoltaici - Un decreto del ministero dell'agricoltura "annulla" gli incentivi per gli impianti previsti dal ministero dell'Ambiente: ora non si sa che fine fanno 600 milioni di euro ... Continua a leggere>>