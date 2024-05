Aiuti occidentali e controffensiva Le prospettive della guerra in Ucraina secondo Jean

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 4 maggio 2024) Con la decisione del Congresso Usa di sbloccare i 60,8 mld $ dia Kyiv, lainsta entrando in una nuova fase.taluni esperti potrebbe essere quella decisiva. Potrebbe infatti persuadere il Cremlino che, anche in caso di vittoria di Trump, gli Usa continueranno a sostenere l’. Quest’ultima non potrà quindi essere sconfitta. Il Cremlino sarebbe indotto a un negoziato, necessariamente di compromesso, volto a concordare una tregua più o meno duratura. Esso sarà possibile solo se sia Mosca che Kyiv si convinceranno che la sconfitta dell’avversario, cioè la propria vittoria è impossibile o troppo costosa e lunga. La principale difficoltà consisterà nel definire garanzie di sicurezza, accettabili per Kyiv, che il Cremlino non riprenda l’aggressione. Oggi non esistono le ...