Gaza - spiragli di tregua tra Israele e Hamas Il movimento islamista pronto ad accettare la proposta sul cessate il fuoco

(Di sabato 4 maggio 2024) Ilpalestinesepotrebbenelle prossime ore laegiziana diile di liberazione degli ostaggi. A riferirlo il giornale saudita “Al Sharq”, mentre una delegazione è arrivata al Cairo, dove sono in corso intensi colloqui tra l’Egitto e il Qatar.ha affermato di aver ricevuto dagli Stati Uniti la promessa di unile del completo ritiro israeliano dalla Striscia di, nella terza e ultima fase dell’accordo, e la promessa che le forze israeliane non continueranno a combattere dopo il rilascio degli ostaggi. In caso di no cosa succede? Il Qatar èadla richiesta degli Usa ...

