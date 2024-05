Bonifico istantaneo | costi - opportunità e rischi Le nuove norme

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 maggio 2024 – Il Parlamento europeo, a marzo 2024, ha varato dellein tema di bonifici istantanei, prevedendo che tutte le banche che offrono questi servizi di pagamento adottino una comunicazione chiara nei confronti dei loro correntisti. A quest’aspetto si aggiunge che per i bonifici istantanei non dovranno essere previsti deiaggiuntivi rispetto a quelli dei bonifici tradizionali. Si tratta di novità molto importanti per i risparmiatori e le imprese, che ora possono effettuare pagamenti istantanei senza più essere assoggettati di maggiori, ma alleofferte da questo strumento sono collegati ancora alcunidi sicurezza. Ledei bonifici istantanei Così come riferito dall’Unione nazionale dei consumatori, ...