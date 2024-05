Michele Santoro escluso dalla competizione elettorale Diciannove voci dissidenti non superano il vaglio e vengono rigettate dalla Corte d' Appello Un trionfo per la democrazia di parte

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 4 maggio 2024) Contro ogni pronostico possibile, la lista di, così come tante altre, non ha superato ildellad'. I motivi? I più vari. Il sistema di valutazione usatod'è un ginepraio di regole e regolette che solo chi ha esperienza in tal senso riesce a com