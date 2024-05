Raid contro un negozio - esplosi colpi d’arma da fuoco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina i carabinieri della Stazione Borgoloreto e del Nucleo Radiomobile di NA sono intervenuti in via Lavinaio, quartiere Mercato. Sconosciuti avrebbero esplosodain direzione della porta di undi gadget e abbigliamento sportivo. Sarebbe accaduto in nottata. Non ci sono feriti, indagini in corso per chiarire la dinamica e la matrice L'articolo proviene da Anteprima24.it.