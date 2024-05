Scherma - l’Italia è ingiocabile e domina la prova a squadre di fioretto femminile a Hong Kong

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) Sempre Italia, solo Italia. Nelladiil Dream Team non tradisce e trova il secondo successo di fila dopo Tbilisi, questa volta sulle pedane di. Arianna Errigo, Francesca Palumbo, Martina Favaretto e Alice Volpi asfaltano la concorrenza e vincono così l’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo 2023-2024, facendo salire il contatore dei successi a quota tre. Fiorettiste italiane cheno in lungo e in largo nel corso di tutti i match della giornata, battendo in finale ancora la Francia con un sonoro 45-30. MVP della giornata Favaretto, assolutamente incontenibile dopo la precoce eliminazione di ieri. Rispetto alle comunicazioni ufficiali non viene schierata Martina Batini, apparsa anche poco brillante nella competizione ...