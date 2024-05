De Laurentiis a Castel Volturno - discorso e particolare richiesta alla squadra!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 4 maggio 2024) Ultime giornate di campionato per il Napoli, chiamato a compiere un’impresa per qualificarsi all’Europa League. Il presiedente Deè stato aper motivare i suoi ragazzi. Ultime quattro giornate di Serie A, poi il verdetto finale. Il Napoli è chiamato a compiere un’impresa sportiva per qualificarsiprossima edizione dell’Europa League. Ad oggi, con il nono posto, sarebbe fuori dalle coppe, ma la Conference League dista una sola posizione, occupata dFiorentina, anch’essa ferma a 50 punti ma con una partita in meno. Contro la Roma, nel precedente turno di campionato, gli azzurri hanno mostrato segnali incoraggianti sotto il profilo del gioco, nonostante la vittoria sia sfumata all’ultimo per l’ennesimo errore stagionale del reparto difensivo. Nel posticipo di lunedì ...