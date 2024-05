Stanno per annunciare il sì alla tregua | Hamas-Israele - una clamorosa svolta

(Di sabato 4 maggio 2024) Grandi "progressi" nelle trattative per unatranella Striscia di Gaza. L'organizzazione politico-militare palestinese sostenuta dall'Iran e dai libanesi di Hezbollah sarebbe pronta adl'approvazione dell'ultima proposta die rilascio degli ostaggi. Lo scrive il quotidiano palestinese Al-Quds citando fonti vicine ai negoziati, secondo cui l'annuncio potrebbe arrivare in tempi brevi. Anche l'emittente saudita Al-Sharq riferisce che l'accordo è vicino, sostenendo che l'annuncio verrà dato nelle prossime ore. Le fonti citate da Al-Sharq sostengono che nelle ultime ore ci sono frequenti comunicazioni tra Egitto, Qatar e le delegazioni palestinese e israeliana riguardo al numero di prigionieri che saranno rilasciati. Secondo l'emittente, gli americani ...

Orsi in Trentino: animalisti bloccano casello A22 - NordEst – Nuovo blitz dei militanti di Centopercentoanimalisti per protestare contro le politiche di soppressione degli orsi decise dalla Provincia autonoma di Trento. Gli attivisti hanno bloccato un ... Continua a leggere>>

Gaza, c'è l'accordo Israele-Hamas per la tregua: la conferma palestinese - Semaforo verde sulla tregua a Gaza. Hamas avrebbe infatti approvato la prima fase di un accordo per il rilascio degli ostaggi, in cambio di garanzie ... Continua a leggere>>

Il governo di Israele annuncia la morte di un ostaggio - Lo hanno annunciato le autorità dello stato ebraico e i familiari ... sono stati rapiti e poi rilasciati nell’ambito di un accordo di tregua alla fine di novembre. “È stato confermato che Dror Or, ... Continua a leggere>>