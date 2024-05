Chi è Michele Bravi? Età - vita privat - canzoni e Instagram

Sarà uno degli eventi più attesi del Salone del libro di Torino, l’11 maggio, perché non capita tutti i giorni che un grande creativo della moda (certo il più importante degli ultimi anni) scriva un libro con un importante filosofo. Parlo di Alessandro Michele che è stato di recente nominato ... Continua a leggere>>

Michele Savoia, abbiamo conosciuto l’attore e regista pugliese nei film Me Contro Te dove interpretava il ruolo di Pongo tra i 2021 ed il 2023 L’artista nel cast della serie Clandestino, sarà ospite oggi a La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà in un’intervista alla ... Continua a leggere>>