Israele-Hamas - riprendono i negoziati al Cairo I media | Progressi significativi Cosa prevede il piano

(Di sabato 4 maggio 2024)alper il cessate il fuoco tra. Secondo quanto riferito daiegiziani e in particolare dall’emittente al-Qahera News, legata ai servizi segreti del Paese, sulla proposta di cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi a Gaza “ci sono”. Itori egiziani, ha riferito una fonte anonima, hanno “raggiunto una formula concordata sulla maggior parte dei punti controversi”. Secondo quanto riferito dalla tv israeliana Channel 12, poi,avrebbe approvato la prima fase di un accordo per il rilascio degli ostaggi, in cambio di garanzie americane su un completo ritiro dida Gaza tempo 124 giorni, a completamento delle ...

Roma, 8 aprile 2024 – Nessun progresso ai Negoziati del Cairo , Israele gela ogni ottimismo su un possibile spiraglio per il cessate il fuoco a Gaza . "Non vediamo ancora un accordo all’orizzonte", ha detto un funzionario israeliano al sito di informazione Ynet. Era stato l’Egitto a dare speranze ... Continua a leggere>>

Gaza, Blinken: “Hamas unico ostacolo per il cessate il fuoco” - Si è ancora in attesa della risposta di Hamas sulla proposta di tregua in cambio degli ostaggi israeliani, con una delegazione del gruppo palestinese al cairo per i negoziati. Intanto l’esercito dello ... Continua a leggere>>

Per i media egiziani ci sono progressi nei negoziati Israele-Hamas - Mag 4, 2024 M.O. Milano, 4 mag. (askanews) – Una delegazione di Hamas per negoziare un accordo di cessate il fuoco con Israele è arrivata in Egitto, riferisce la televisione egiziana. Una fonte anonim ... Continua a leggere>>

Gaza, media egiziani: «Progressi significativi nei negoziati tra Israele e Hamas». Idf sferra un attacco nella Striscia - Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno sferrato un attacco sulla parte centrale della Striscia di Gaza. Lo riferisce Al Mayadeen. Secondo il canale televisivo, alcune persone sono rimaste ... Continua a leggere>>