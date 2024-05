Calcio - 75° anniversario tragedia Superga | le squadre di Serie A ricordano il Grande Torino

Nella giornata di ieri 14 aprile era stato colpito da un malore in campo Tragedia nel mondo del calcio . Si è spento, a soli 26 anni, all’ospedale di Careggi il calciatore Mattia Giani . Nella giornata di ieri, 14 aprile, si era sentito male durante la partita di calcio , del campionato di Eccellenza ... Continua a leggere>>

Pubblicato il 15 Aprile, 2024 Si rimane senza parole. Morire a 26 anni, mentre si disputa una partita di calcio. Mattia Giani non ce l’ha fatta, si è spento stamattina. Il dramma nella stessa domenica in cui si è rimasti col fiato sospeso per Evan Ndicka, il difensore stramazzato a terra ... Continua a leggere>>