Quanto è davvero gay Challengers?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 4 maggio 2024) Poichéè un film di Luca Guadagnino e visto che dai film del regista in grado di associare Timothée Chalamet alla scena della masturbazione con una pesca possiamo aspettarci che siano almeno un po' gay, su internet ci si è chiesti sin dal suo annunciosarebbe stato gay. Questo implica una serie di aspetti da analizzare. Il più importante è che tutti sembrano voler vedere Josh O'Connor e Mike Faist scopare. Questo indica anche un maggiore appetito per il sesso queer sullo schermo, non da ultimo girato da qualcuno che ha una comprovata esperienza nell'arrapamento gay. Tali speculazioni non sono state certo smorzate dai trailer che hanno messo in evidenza un carico di tensione omoerotica tra i protagonisti maschili. Che dire del film? È piuttosto gay, ma non è così diretto come ci si potrebbe aspettare.è ...