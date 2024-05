Calcio a 5 | l’italiano Nicola Manzione arbitrerà la finale di Champions League

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) Ladella UEFA Futsaltra Barça e Palma, in programma domenica 5 maggio alle ore 18, sarà diretta dal. Ad affiancare il fischietto italiano saranno il First Referee Nikola Jelic (CRO), il Third Referee Ondrej Cerny (CZE) e il Timekeeper Dejan Veselic (SVN). “Si tratta di un risultato di grande prestigio che riconosce la qualità della scuola arbitrale italiana anche nella disciplina del Futsal. La designazione rappresenta un motivo di orgoglio per tutti gli arbitri italiani. Il movimento dela cinque è cresciuto, come testimoniato dalla qualità espressa da tutti i direttori di gara impegnati in questa disciplina” ha dichiarato il presidente dell’AIA Carlo Pacifici. SportFace.