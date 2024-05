Si introduce di notte all’interno di un edificio scolastico | denunciato trentenne

(Di sabato 4 maggio 2024) CRONACA DI ROMA – I fatti sono avvenuti nellatra giovedì e venerdì , quando gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale hanno ricevuto una segnalazione, dalla Centrale Operativa Lupa, per intrusione in un plessoelementare di via Anagni, nel quartiere Prenestino. La pattuglia, giunta sul posto, ha immediatamente avviato tutte le verifiche del caso, individuando,di un’aula, una persona. L’uomo, italiano di 30 anni, dopo aver forzato le porte di accesso e aver danneggiato i rilevatori di presenza collegati all’impianto di allarme, si era introdotto abusivamentedegli ambienti scolastici. Il, già noto alle forze di polizia, è statoall’Autorità Giudiziaria per introduzione abusiva in ...

