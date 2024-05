Più trasmissibile e immunoevasiva L' ultima variante Covid che spaventa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 4 maggio 2024) Ilcambia faccia. JN.1, l'dominante del virus Sars-CoV-2, da tempo si sta evolvendo dando origine a sottovarianti con mutazioni aggiuntive soprannominate Flirt, in grado di diffondersi più velocemente. Una in particolare sta correndo: si chiama KP.2 ed è sotto i riflettori degli esperti. Negli Stati Uniti, infatti, questa ‘figlia' di JN.1 ha sorpassato la ‘madre'. Secondo gli ultimi dati dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), è ormai responsabile di un'infezione su 4 (24,9% contro il 22% da JN.1). «La diffusione è stata rapida» e la percentuale di contagi da KP.2 «ha raggiunto il 20% nel Regno Unito all'inizio di aprile», suggerendo che ha i numeri per «diventare predominante a livello globale». Lo spiegano gli autori di uno studio preliminare pubblicato sulla piattaforma pre-print 'bioRxiv', che ...