F1 | Gran Premio d’Austria confermato nel calendario del Mondiale almeno fino al 2027

(Di mercoledì 15 marzo 2023) La Formula Uno ha ufficializzato il rinnovo pluriennale dell’accordo con il promotore delper svolgere il weekend di gara al Red Bull Ring di Spielbergal. Il contratto era in scadenza a fine anno, dopo che il circus aveva fatto il suo ritorno in Stiria nel 2014 (prima stagione dell’era ibrida). Stefano Domenicali, Presidente e AD della F1, ha commentato così la notizia del nuovo accordo per l’evento austriaco: “Ilriunisce il mix perfetto tra un tracciato impegnativo, gare ad alta velocità ed uno splendido posto per i nostri fan, quindi sono lieto che torneremo al Red Bull Ringalcon questo nuovo ...

La Formula Uno ha ufficializzato il rinnovo pluriennale dell'accordo con il promotore del Gran Premio d'Austria per svolgere il weekend di gara al Red Bull Ring di Spielberg almeno fino al 2027.