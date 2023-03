WWE: In dubbio il match tra Bray Wyatt e Bobby Lashley a WM 39? (Di martedì 14 marzo 2023) In questa Road To WrestleMania abbiamo assistito alla nascita della faida tra Bray Wyatt e Bobby Lashley che culminerà a WrestleMania 39. I fan non hanno molto gradito la cosa o quantomeno il modo in cui è nato questo feud, ossia senza una solida base. Nella giornata di ieri si sono diffuse alcune indiscrezioni sulle condizioni di Bray fino ad arrivare a mettere in dubbio la sua presenza a Hollywood. Il tutto è nato dalla sua assenza al Live Event del Madison Square Garden. Lashley non vuole mancare a WrestleMania Sembra che Bray Wyatt sia alle prese con qualche problema fisico. La sua assenza al Live Event del MSG ha generato una serie di speculazioni che però non hanno, almeno ad oggi, un reale fondamento. Anche ieri ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 14 marzo 2023) In questa Road To WrestleMania abbiamo assistito alla nascita della faida trache culminerà a WrestleMania 39. I fan non hanno molto gradito la cosa o quantomeno il modo in cui è nato questo feud, ossia senza una solida base. Nella giornata di ieri si sono diffuse alcune indiscrezioni sulle condizioni difino ad arrivare a mettere inla sua presenza a Hollywood. Il tutto è nato dalla sua assenza al Live Event del Madison Square Garden.non vuole mancare a WrestleMania Sembra chesia alle prese con qualche problema fisico. La sua assenza al Live Event del MSG ha generato una serie di speculazioni che però non hanno, almeno ad oggi, un reale fondamento. Anche ieri ...

