PSG | Fabian Ruiz flop | l’ex Napoli in lista per essere ceduto dopo un solo anno

Commenta per primo Dopo l'eliminazione dalla Champions ilsta pianificando il mercato per la prossima stagione. Secondo quanto racconta la stampa francese, ci sono quattro giocatori che potrebbero andare via dopo un solo anno a Parigi: Ekitike , Renato ...Al 18,9% ha chiusoRuiz, non pienamente soddisfatto da questo primo anno in maglia. Discorso simile anche per Rodrigo De Paul, ultimo con il 17%. Il rapporto tra l'argentino e la tifoseria ...Commenta per primo Il Real Betis è in forte pressing suRuiz . Il centrocampista, ex Napoli, ha chiesto al club spagnolo di dare priorità alla sua firma, vista la sua volontà di lasciare il. Lo riporta Fichajes.net.

Flop Fabian al PSG, dalla Spagna: il Betis lavora al clamoroso ritorno Tutto Napoli

Renato Sanches e Fabian Ruiz, due giocatori arrivati in estate, potrebbero già partire a fine stagione nella rivoluzione che vuole fare il Psg per ...La stagione di Fabian Ruiz al Paris Saint Germain è stata costellata fin qui da più ombre che luci. La stagione di Fabian Ruiz al Paris Saint Germain è stata costellata fin qui da più ombre che luci.