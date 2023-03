Autostrada A1: scontro fra Tir nel tratto Firenze sud-Incisa Reggello. Due feriti. Lunga coda. Il percorso alternativo (Di martedì 14 marzo 2023) Intorno alle 14:00 di oggi, 14 mrzo 2023, sull'A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze sud e Incisa-Reggello, in direzione di Roma, è avvenuto un incidente all’altezza del km 317 che ha visto coinvolti due mezzi pesanti. Due i feriti. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 14 marzo 2023) Intorno alle 14:00 di oggi, 14 mrzo 2023, sull'A1 Milano-Napoli, nelcompreso trasud e, in direzione di Roma, è avvenuto un incidente all’altezza del km 317 che ha visto coinvolti due mezzi pesanti. Due i. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco didi Autostrade per l'Italia L'articolo proviene daPost.

