Calcio | Crotone e Catanzaro ricordano naufragio di Cutro

I tifosi delhanno interrotto, in segno di lutto, i loro inni. Nessun tifoso del Catanzaro sugli spalti, invece, per il divieto della vendita dei biglietti disposto dopo gli incidenti ...... derby tutto calabrese trae Catanzaro ,d'inizio alle 20:30. Sfida tra le prime due della classe, un derby molto sentito da entrambe le tifoserie. Il Catanzaro arriva a questa sfida , ...Ilaffronterà oggi alle 20:30 il Catanzaro , per la gara valevole 31esima giornata di Serie C. Se da un lato i padroni di casa vogliono rispondere alla sconfitta dell'andata - conclusasi sul ...

Crotone-Catanzaro, il derby calabrese che può decidere il Girone C. Le formazioni ufficiali TUTTO mercato WEB

Un minuto di silenzio e lutto al braccio in memoria delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro, con le due squadre schierate insieme a centrocampo e la commozione degli seimila spettatori presen ...Queste le formazioni ufficiali di Crotone e Catanzaro, tra poco in campo per il derby calabrese valido per la trentunesima giornata di serie C gruppo C: CROTONE: DINI-MOGOS CUOMO GIGLIOTTI GOLEMIC-PET ...