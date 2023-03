Borse, il fallimento della Svb terrorizza l’Europa. La maglia nera è Milano: -4,03% (Di lunedì 13 marzo 2023) Borse in picchiata in tutta Europa, con Milano (nella foto) maglia nera con un ribasso del 4,03 per cento. È questa la sintesi di una giornata cominciata e finita male in tutte le piazze finanziarie del Vecchio Continente, nonostante la “girata” in positivo di Wall Street dopo le parole di Joe Biden. Il presidente americano ha infatti assicurato che il fallimento della Silicon Valley Bank non intaccherà la «solidità del sistema bancario statunitense». In Europa non ha funzionato. Ha prevalso, infatti, la paura del contagio finanziario sull’esempio di quanto accadde nel 2006 con la Lehman Brothers. Alle Borse europee non bastano le rassicurazioni di Joe Biden È anche vero, però, che molti analisti finanziari hanno correlato la reazione positiva della ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 marzo 2023)in picchiata in tutta Europa, con(nella foto)con un ribasso del 4,03 per cento. È questa la sintesi di una giornata cominciata e finita male in tutte le piazze finanziarie del Vecchio Continente, nonostante la “girata” in positivo di Wall Street dopo le parole di Joe Biden. Il presidente americano ha infatti assicurato che ilSilicon Valley Bank non intaccherà la «solidità del sistema bancario statunitense». In Europa non ha funzionato. Ha prevalso, infatti, la paura del contagio finanziario sull’esempio di quanto accadde nel 2006 con la Lehman Brothers. Alleeuropee non bastano le rassicurazioni di Joe Biden È anche vero, però, che molti analisti finanziari hanno correlato la reazione positiva...

