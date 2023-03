MotoGP oggi in tv, Test Portimao 2023: orari domenica 12 marzo, dove vederli, programma, streaming (Di domenica 12 marzo 2023) Tutto è pronto per la seconda, ed ultima, giornata dei Test pre-stagionali 2023 riservati alla MotoGP di Portimao (Portogallo). Dopo il Day-1 di ieri, team e piloti saranno nuovamente protagonisti sul tracciato lusitano dalle ore 10.30 alle ore 18.30 italiane per andare a completare il lavoro in vista della nuova stagione che prenderà il via proprio dalla pista lusitana il 26 marzo. LA DIRETTA LIVE DEI Test DI MotoGP A Portimao DALLE 10.30 Per quanto visto nella giornata di ieri la situazione non sembra essere particolarmente differente rispetto a quanto si era già potuto analizzare nella prima tranche di Test di Sepang. Come sul tracciato malese, infatti, abbiamo potuto apprezzare una Ducati che sembra essere ripartita da ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Tutto è pronto per la seconda, ed ultima, giornata deipre-stagionaliriservati alladi(Portogallo). Dopo il Day-1 di ieri, team e piloti saranno nuovamente protagonisti sul tracciato lusitano dalle ore 10.30 alle ore 18.30 italiane per andare a completare il lavoro in vista della nuova stagione che prenderà il via proprio dalla pista lusitana il 26. LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE 10.30 Per quanto visto nella giornata di ieri la situazione non sembra essere particolarmente differente rispetto a quanto si era già potuto analizzare nella prima tranche didi Sepang. Come sul tracciato malese, infatti, abbiamo potuto apprezzare una Ducati che sembra essere ripartita da ...

