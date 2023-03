Cos’è l’analisi onchain e quali sono gli indicatori chiave (Di domenica 12 marzo 2023) l’analisi onchain di Bitcoin ci fornisce una visione dettagliata dell’attività sulla blockchain di Bitcoin. Questa analisi può essere utilizzata per valutare l’attività degli investitori, il sentiment di mercato e la salute complessiva della rete. Uno dei principali indicatori onchain di Bitcoin è la dimensione della blockchain. Attualmente, la dimensione della blockchain di Bitcoin supera i 350 GB e continua ad aumentare di giorno in giorno. Un altro importante indicatore onchain di Bitcoin è il tasso di hash della rete. Il tasso di hash misura la potenza di calcolo impiegata per risolvere i complessi problemi crittografici necessari per validare le transazioni sulla blockchain. Attualmente, il tasso di hash di Bitcoin è di circa 150 EH/s. Un altro importante indicatore onchain di ... Leggi su blockworld (Di domenica 12 marzo 2023)di Bitcoin ci fornisce una visione dettagliata dell’attività sulla blockchain di Bitcoin. Questa analisi può essere utilizzata per valutare l’attività degli investitori, il sentiment di mercato e la salute complessiva della rete. Uno dei principalidi Bitcoin è la dimensione della blockchain. Attualmente, la dimensione della blockchain di Bitcoin supera i 350 GB e continua ad aumentare di giorno in giorno. Un altro importante indicatoredi Bitcoin è il tasso di hash della rete. Il tasso di hash misura la potenza di calcolo impiegata per risolvere i complessi problemi crittografici necessari per validare le transazioni sulla blockchain. Attualmente, il tasso di hash di Bitcoin è di circa 150 EH/s. Un altro importante indicatoredi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... naplusultra : @PaPaganini @vcristina29 E cos'altro devo mettere nell'analisi? Non capisco, Paolo. Stai dicendo che visto che qual… - 89Colandrea : @merlinoontheweb Si mi sembra un'analisi parecchio parziale... La signora, poi, ci dovrebbe spiegare cos'è esattame… - Cristka83 : Cumulative Layout Shift: cos’è e come ottimizzare la metrica. Cumulative Layout Shift o CLS è la metrica di Google… - Pinperepette : @_happycactus_ @sonoclaudio Chiaro, io guardavo le cose lato loro… ok hanno potenze di calcolo della madonna, ma av… -