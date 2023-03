MotoGP, Francesco Bagnaia: “Siamo già ad un livello altissimo, ma la nuova moto ha ancora margine di sviluppo” (Di sabato 11 marzo 2023) Francesco Bagnaia conferma gli ottimi segnali di Sepang e firma il miglior tempo nella prima delle due giornate della finestra di test collettivi ufficiali pre-stagionali motoGP a Portimao. 1’38?771 il crono odierno del 26enne torinese, a soli 50 millesimi dal suo record della pista in sella ad una Ducati GP23 sempre più competitiva e convincente in vista del Mondiale. “Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto un gran lavoro. Ho provato quasi tutto quello che avevo a disposizione ed è andato tutto abbastanza bene. La stiamo conoscendo sempre meglio. Questa nuova moto ha un 90% di sviluppo al momento: ci manca un 10%, che proveremo a chiudere domenica. Siamo già a un livello altissimo, ma sento che c’è ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023)conferma gli ottimi segnali di Sepang e firma il miglior tempo nella prima delle due giornate della finestra di test collettivi ufficiali pre-stagionalia Portimao. 1’38?771 il crono odierno del 26enne torinese, a soli 50 millesimi dal suo record della pista in sella ad una Ducati GP23 sempre più competitiva e convincente in vista del Mondiale. “Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto un gran lavoro. Ho provato quasi tutto quello che avevo a disposizione ed è andato tutto abbastanza bene. La stiamo conoscendo sempre meglio. Questaha un 90% dial momento: ci manca un 10%, che proveremo a chiudere domenica.già a un, ma sento che c’è ...

