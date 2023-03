Il Napoli annichilisce la Dea: Kvara-magia e Rrahmani per il 2-0 (Di sabato 11 marzo 2023) Il Napoli vince 2-0 contro l’Atalanta allo stadio Maradona, torna a +18 sull’Inter seconda in attesa che si completi questo 26mo turno di Serie A e riprende la sua marcia scudetto dopo lo stop sofferto nell’ultimo turno contro la Lazio. Ma al di là di tutto questo, per quanto – ovviamente – importante, rimane una prestazione autorevole da parte della squadra di Luciano Spalletti che ha avuto la meglio dei bergamaschi in un match condotto con calma, infiammato dallo slalom di Kvaratskhelia che ha sbloccato il risultato, ma che è sembrato solo lo sviluppo naturale di premesse costruite nel corso della prima ora di gioco. Per la Dea un altro stop nella rincorsa Champions, ma alla squadra di Gasperini si può rimproverare davvero molto poco: i padroni di casa, semplicemente, sono apparsi troppo forti e maturi questa sera per rendere realmente contendibile ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Ilvince 2-0 contro l’Atalanta allo stadio Maradona, torna a +18 sull’Inter seconda in attesa che si completi questo 26mo turno di Serie A e riprende la sua marcia scudetto dopo lo stop sofferto nell’ultimo turno contro la Lazio. Ma al di là di tutto questo, per quanto – ovviamente – importante, rimane una prestazione autorevole da parte della squadra di Luciano Spalletti che ha avuto la meglio dei bergamaschi in un match condotto con calma, infiammato dallo slalom ditskhelia che ha sbloccato il risultato, ma che è sembrato solo lo sviluppo naturale di premesse costruite nel corso della prima ora di gioco. Per la Dea un altro stop nella rincorsa Champions, ma alla squadra di Gasperini si può rimproverare davvero molto poco: i padroni di casa, semplicemente, sono apparsi troppo forti e maturi questa sera per rendere realmente contendibile ...

