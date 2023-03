Biathlon | Norvegia vittoriosa nella staffetta maschile a Östersund Italia ottava

(Di sabato 11 marzo 2023) Giornata di staffette sulle nevi di(Svezia), sede della penultima tappa della Coppa del Mondo di2022-2023.Jämtland, dopo la gara femminile, è stata la volta di quellae le assenze importanti in casa norvegese (out i fratelli Boe e Sturla Holm Laegreid) non hanno però portato a un risultato diverso, che nei fatti ha sorriso ai biathleti norsk. Endre Stroemsheim (0+2), Vebjoern Soerum (0+1), Johannes Dale (0+3) e Vetle Sjaastad Christiansen (0+1) hanno centrato l’obiettivo con il crono di 1:09:12.4, precedendo la Francia (1+8) di 22.5 e la Germania (1+8) di 37.4. Per la compagine norvegese è arrivata la settima affermazione a queste latitudini, tenendo conto anche dell’oro iridato del 2019. A completare il quadro della top-5 sono state Svezia (0+10) e Ucraina (0+4), rispettivamente a ...

E' ancora la Norvegia protagonista nella staffetta maschile di Ostersund, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Stroemsheim, Soerum, Dale e Christiansen portano a casa la vittoria. Oggi è andata in scena la staffetta femminile di biathlon a Ostersund, in Svezia. Vince proprio la Svezia sulle nevi di casa grazie a Tandrevold e Roeiseland che guidano la rimonta nella terza e nella quarta frazione. Secondo posto per la Germania.

LIVE Biathlon, Staffetta maschile Oestersund 2023 in DIRETTA: Italia per stupire con i giovani azzurri OA Sport

L'Italia femminile rimane ai piedi del podio nella staffetta 4 per 6 km di biathlon di Oestersund, valevole per la coppa del mondo. Le italiane, reduci dall'oro mondiale di Oberhof e anche questa volta hanno sfiorato il podio.