Antonella Fiordelisi piange per la squalifica di Donnamaria | ma il pubblico la sbugiarda Video

(Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo l’annuncio delladal Grande Fratello Vip di Edoardoè scoppiata are ma qualcosa non ha convinto ilche ha criticato la vippona sui social Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stato preso un duro provvedimento dal programma di Canale 5 nei confronti di Edoardo, che è statoto dal reality show. Dopo l’annuncio da parte del conduttore Alfonso Signorini,è scoppiata are ma le sue lacrime non hanno convinto ilche con unl’hata riguardo le sue emozioni. Gli atteggiamenti diper ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Antonella decide di lasciare un ultimo messaggio a Edoardo… ???????? #GFVIP - fanpage : #edoardodonnamaria ha adottato un comportamento particolare con la fidanzata Antonella Fiordelisi: spesso le telec… - Taty816 : RT @alberto_noia: Dai che forse Daniele non lo abbiamo ancora perso del tutto e sta tornando lucido. Nikita, Daniele e Antonella devono a… - drownedman : RT @Mich3leA: Il messaggio di Antonella per Edoardo #gfvip #DONNALISI #fiorde #fiordelisi #drojette #incorvassi #gintonic #oriele #nikiters… - sachertorte1029 : RT @alberto_noia: Dai che forse Daniele non lo abbiamo ancora perso del tutto e sta tornando lucido. Nikita, Daniele e Antonella devono a… -

...Signorini nel corso della puntata di ieri - di moderare i toni ma nel corso della settimana ha nuovamente avuto alcuni gesti di stizza e comportamenti aggressivi nei confronti di...Infatti, Alfonso Signorini ha rivelato ai concorrenti del reality di Mediaset che il primo provvedimento è stata la squalifica di Edoardo Donnamaria per l'ennesimo litigio con, ...Piuttosto, il fidanzato diè stato squalificato per una serie di atteggiamenti e frasi piuttosto violenti reiterati nel corso degli ultimi giorni. Queste intemperanze non sono ...

Poi il presentatore ha fatto un esempio, tra i tanti, in cui Edoardo Donnamaria avrebbe avuto degli atteggiamenti aggressivi verso Antonella Fiordelisi. Per tale ragione le conseguenze sarebbero state ...We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Edoardo Donnamaria non ha pr ...