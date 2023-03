Selvaggia Lucarelli attacca Giorgia Soleri di Pechino Express: “Quindi il dolore non è più invalidante?” (Di giovedì 9 marzo 2023) Giorgia Soleri sarà una delle concorrenti di Pechino Express e al Corriere della Sera ha confessato come avrebbe fatto a gestire alcune delle sue patologie mentre si trovava in India a causa del programma. Selvaggia Lucarelli ha scagliato una frecciatina alla modella e attivista e nelle sue stories ha scritto: “Quindi il dolore che la costringeva a letto per settimane e non permetteva di pianifica nulla (parole sue), ora non è più invalidante ma è diventato gestibile, in base alle occasioni a cui non può rinunciare (Pechino Express)”, e ha aggiunto sarcastica: “Siamo felici per lei, dai, una buona notizia!”. Una chiara frecciatina alla polemica che si era scatenata alcuni mesi fa dopo le dichiarazioni ... Leggi su tpi (Di giovedì 9 marzo 2023)sarà una delle concorrenti die al Corriere della Sera ha confessato come avrebbe fatto a gestire alcune delle sue patologie mentre si trovava in India a causa del programma.ha scagliato una frecciatina alla modella e attivista e nelle sue stories ha scritto: “ilche la costringeva a letto per settimane e non permetteva di pianifica nulla (parole sue), ora non è piùma è diventato gestibile, in base alle occasioni a cui non può rinunciare ()”, e ha aggiunto sarcastica: “Siamo felici per lei, dai, una buona notizia!”. Una chiara frecciatina alla polemica che si era scatenata alcuni mesi fa dopo le dichiarazioni ...

