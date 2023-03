Roma, Rui Patricio: 'Non ci facciamo distrarre dalle critiche, il nostro lavoro viene da lontano' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il portiere della Roma Rui Patricio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Real Sociedad in Conference League: “Domani sa... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il portiere dellaRuiha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Real Sociedad in Conference League: “Domani sa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - ASR_Goalmania : RT @OfficialASRoma: ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - salvione : La frase di Rui Patricio sul rinnovo di Smalling con la Roma: 'Posso dire solo una cosa' - Pall_Gonfiato : Rui Patricio in vista della sfida tra Roma e Real Sociedad di #UEL: 'Europa League pari alla Champions. Non ci sono… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Rui Patricio: 'Prendiamo meno gol, ma dobbiamo crescere per conquistare gli obiettivi' -