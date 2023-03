Napoli-Lazio, tifoso ferito da petardo: daspo per tre tifosi biancocelesti (Di martedì 7 marzo 2023) Sono tre i daspo (di durata dai due ai cinque anni) emessi dal questore per i fatti di Napoli-Lazio. Destinatari tre tifosi laziali di 22, 24 e 35 anni che nel corso del match al ‘Maradona’ sono stati coinvolti nel lancio di diversi fumoni e 9 petardi. Uno di questi è caduto nel settore inferiore della curva A, dove un tifoso partenopeo di 21 anni l’ha raccolto, procurandosi diverse lesioni al momento dell’esplosione. Gli agenti della Digos, anche grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza dell’impianto sportivo, hanno individuato e fermato i tre per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 marzo 2023) Sono tre i(di durata dai due ai cinque anni) emessi dal questore per i fatti di. Destinatari trelaziali di 22, 24 e 35 anni che nel corso del match al ‘Maradona’ sono stati coinvolti nel lancio di diversi fumoni e 9 petardi. Uno di questi è caduto nel settore inferiore della curva A, dove unpartenopeo di 21 anni l’ha raccolto, procurandosi diverse lesioni al momento dell’esplosione. Gli agenti della Digos, anche grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza dell’impianto sportivo, hanno individuato e fermato i tre per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. SportFace.

