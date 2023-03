Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EmpoliFC : Alle 15.00 all’U-Power Stadium la sfida contro il Monza: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Perisan; Satriano, Akp… - FBiasin : Inter-Napoli 1-0 ?? Monza-Inter 2-2 Milan-Inter 0-3 ?? Inter-Empoli 0-1 Inter-Milan 1-0 ?? Samp-Inter 0-0 Inter-Por… - sportli26181512 : Monza-Empoli ed Atalanta-Udinese, la MOVIOLA LIVE: annullato il gol a Satriano per fuorigioco, Ciurria onside: Monz… - sportli26181512 : Monza-Empoli ed Atalanta-Udinese, la MOVIOLA LIVE: annullato il gol a Satriano per fuorigioco: Monza-Empoli ed Atal… - Tutfantacalcio : ?? #Empoli: le parole di #zanetti su #vicario #fantacalcio #indisponibili -

Commenta per primoed Atalanta - Udinese sono i primi due match di questo sabato di Serie A , in scena con la 25ª giornata. Calciomercato.com vi racconterà la moviola live degli episodi arbitrali più ...Commenta per primo Nella distinta dic'è una sorpresa che spiazza tutti: tra i pali degli azzurri non c'è Vicario, gioca Perisan. Zanetti non ha voluto rischiare il titolare non al 100%, lanciando così il classe '97 al ...Nella formazione ufficiale di, Zanetti non ha schierato il portiere Vicario ed ha fatto esordire Perisan. Ecco il motivo Nella formazione ufficiale di, il tecnico Zanetti non ha schierato il portiere ...

Monza - Empoli 0-0: Cronaca in diretta Live Virgilio Sport

Si apre il sabato di Serie A con la prima partita delle ore 15:00 tra Monza ed Empoli, pronte a scendere in campo all'U-Power Stadium del capoluogo brianzolo. Il Monza si trova all'undicesimo… Leggi ...Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato a DAZN prima della gara con l'Empoli: "L'Empoli ha una storia importante per settore giovanile e valorizzazione, gli faccio i complimenti perché fa ...