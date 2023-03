Biden | rimosso un tumore della pelle - Il medico della Casa Bianca | Sta bene | non servono cure

(Di sabato 4 marzo 2023) Le foto Fotogallery - Emirati Arabi, Meloni e Tajani in visita ad Abu Dhabi Rilevato grazie a una scansione Fotogallery - Egitto, scoperto un nuovo corridoio nella piramide di Cheope in danimarca ...

Cos'è il basalioma Aè statoun carcinoma a cellule basali, che normalmente non si diffonde o metastatizza e che è una delle forme più diffuse di cancro della pelle negli Stati Uniti, ...L'area è " guarita bene " da quando è stata eseguita la biopsia e non ci sarebbero ulteriori preoccupazioni sulla salute di. Al presidente americano è statoun carcinoma a cellule ...JOEINTERVISTA A ABC NEWS Estratto da www.repubbica.it Joe, 80 anni, è stato operato a febbraio per una 'piccola' lesione cutanea che si è rivelata cancerosa dopo l'esame. Lo ha annunciato oggi il suo medico, affermando che 'tutto ...

Tumori, a Joe Biden rimosso basalioma dal petto. Il medico: «Non servono altre cure» ilmessaggero.it

Il medico della Casa Bianca, Kevin O'Connor, ha annunciato che il 16 febbraio, nell'ambito dei controlli annuali, al presidente Joe Biden è stato prelevato del tessuto cutaneo dal petto. La biopsia ha ...Al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato rimosso un carcinoma basocellulare che aveva sul petto, ora sta bene. Ecco di cosa si tratta.