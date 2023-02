Scherma: Cdm fioretto, sabato trionfale per gli azzurri al Cairo (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Cairo, 25 feb. - (Adnkronos) - È trionfale il sabato del fioretto azzurro nella tappa di Coppa del Mondo al Cairo. Nella terra dei Faraoni l'Italia conquista ben quattro podi: doppietta nella prova femminile, con la prima vittoria nel circuito iridato di Martina Favaretto e il secondo posto di Martini Batini, ma due medaglie arrivano anche dalla gara maschile con il secondo posto di Tommaso Marini e il terzo di Davide Filippi. Una splendida giornata per il gruppo guidato dal CT Stefano Cerioni e dal suo staff, non soltanto per gli straordinari risultati ma anche la continua “varietà” dei protagonisti che si alternano nel portare il Tricolore sul podio. Primo successo in carriera in Coppa del Mondo per Martina Favaretto, che 13 mesi fa era stata terza a Poznan. Un premio al talento e al carattere ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Il, 25 feb. - (Adnkronos) - Èildelazzurro nella tappa di Coppa del Mondo al. Nella terra dei Faraoni l'Italia conquista ben quattro podi: doppietta nella prova femminile, con la prima vittoria nel circuito iridato di Martina Favaretto e il secondo posto di Martini Batini, ma due medaglie arrivano anche dalla gara maschile con il secondo posto di Tommaso Marini e il terzo di Davide Filippi. Una splendida giornata per il gruppo guidato dal CT Stefano Cerioni e dal suo staff, non soltanto per gli straordinari risultati ma anche la continua “varietà” dei protagonisti che si alternano nel portare il Tricolore sul podio. Primo successo in carriera in Coppa del Mondo per Martina Favaretto, che 13 mesi fa era stata terza a Poznan. Un premio al talento e al carattere ...

