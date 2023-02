"Basterebbero solo due mesi": la sentenza del generale, l'arma che cambia tutto (Di sabato 25 febbraio 2023) Il presidente russo Vladimir Putin ha evocato ancora le armi nucleari, ma si muove la diplomazia cinese. Ecco il parere del generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica dal 2004 al 2006 e ora presidente della Fondazione ICSA di studi strategici. generale, quanto è rischiosa la sospensione russa del trattato New START sulle atomiche strategiche? «L'annuncio della sospensione del New START da parte della Russia rientra nella retorica guerresca del discorso di Putin. Dal punto di vista operativo non cambia nulla, alla Russia bastano le testate esistenti per sconvolgere l'Europa. Non servirebbe costruirne altre. Semmai, è preoccupante che, col New START, Putin evochi di nuovo la carta nucleare legandola a un altro passaggio del discorso, l'accusa all'Occidente di minacciare la sopravvivenza stessa della Russia. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Il presidente russo Vladimir Putin ha evocato ancora le armi nucleari, ma si muove la diplomazia cinese. Ecco il parere delLeonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica dal 2004 al 2006 e ora presidente della Fondazione ICSA di studi strategici., quanto è rischiosa la sospensione russa del trattato New START sulle atomiche strategiche? «L'annuncio della sospensione del New START da parte della Russia rientra nella retorica guerresca del discorso di Putin. Dal punto di vista operativo nonnulla, alla Russia bastano le testate esistenti per sconvolgere l'Europa. Non servirebbe costruirne altre. Semmai, è preoccupante che, col New START, Putin evochi di nuovo la carta nucleare legandola a un altro passaggio del discorso, l'accusa all'Occidente di minacciare la sopravvivenza stessa della Russia. ...

